Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 13,2 млрд рублей

По данным на 1 октября 2020 года, государственный долг Нижегородской области составляет 61,5 миллиарда рублей. С начала года региональный госдолг сократился на 13,2 миллиарда рублей за счет досрочного погашения кредитов коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской Области.

Основная структура долга — это государственный ценные бумаги (55,3%), затем идут кредиты, полученные из федерального бюджета (44,4%) и государственные гарантии (0,3%).

Отметим, что региональное министерство финансов не заключало дополнительные госконтракты на предоставление кредитных ресурсов для минимизации расходов на обслуживание госдолга.

Напомним также, что правительство Нижегородской области ранее заключило соглашения об изменениях в федеральном бюджетном кредитовании, условиями которых предусмотрено поэтапное снижение долговой нагрузки по годам.

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