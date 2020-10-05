Ещё 190 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписано из больниц

По данным на 5 октября 2020 года, за последние три дня, включая выходные, в Нижегородской области выздоровело ещё 190 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число выздоровевших в регионе достигло 28 720 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Процент выздоровевших от коронавируса нижегородцев растет, но отрицательная статистика тоже, к сожалению, увеличивается. За минувшие сутки в регионе было выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 33 374 человек.

Отметим, что средний показатель тестирования достиг 30 175 человек на 100 тысяч населения. С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 966 476 человек.

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