198 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 198 новых случаев заражения. Общее число зараженных достигло 33 374 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- Свыше 2,5 тысяч нижегородцев сейчас проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - говорится в сообщении ведомства. – Еще около 1,5 тысяч человек находятся на лечении в нижегородских больницах. Восемь человек помещены в обсерваторы.

К счастью, растет и положительная статистика. За последние три дня, включая выходные, из больниц были выписаны 190 человек. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 28 734 человека.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В регионе разрешена работа ресторанов, кинотеатров и магазинов. Однако в последнее время в регионе был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима.

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