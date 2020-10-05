Еще два нижегородца умерли от коронавируса за сутки

За последние сутки от коронавируса в Нижегородской области скончались еще два человека. Общее число жертв этой опасной инфекции достигло 590 человек. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

- К сожалению, в Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. За минувшие сутки Covid-19 выявили еще у 198 человек. Таким образом, общее число зараженных составило 33 374 человека, - говорится в сообщении на портале. – Однако увеличивается и положительная статистика. За последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны еще 11 человек. Общее число выздоровевших достигло 28 720 человек.

Напомним, Нижегородская область в настоящее время находится на втором этапе снятия ограничений. В регионе разрешена работа кинотеатров, ресторанов, магазинов. Тем не менее, в последнее время региональные власти заговорили об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима. Особенно внимательно к этому вопросу относятся в общественном транспорте.

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