В Арзамасе 76 владельцев ветхого жилья получат новые квартиры Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый многоквартирный дом для переселения людей из аварийного жилищного фонда строится в микрорайоне Южный в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В настоящее время подрядная организация возвела наружные стены здания и занимается устройством межкомнатных перегородок. Также проводится монтаж инженерных сетей, выполняются внутренние отделочные работы.

Планируется, что уже к концу этого года 26 семей смогут переехать в новые квартиры.

- Следует отметить, что собственники получат новые квартиры большей площади по сравнению с имеющимся у них ранее жильем, - сообщил заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Мудров.

Отметим, что программа переселения из ветхого и аварийного жилья – одна из главных целей, преследуемых федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, в рамках программы расселения на сегодняшний день ещё 81 человек из 29 аварийных домов в Арзамасе ожидают переезда.

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