Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем учителя

Уважаемые педагоги и ветераны сферы образования! От всего сердца поздравляю вас с Днем учителя!

Профессия учителя известна с далекой древности. Менялись времена и эпохи, системы и принципы образования, но в основе педагогики всегда было гуманистическое начало. Сегодня, когда технологические перемены достигают невероятных скоростей, именно человеческие качества по-прежнему остаются самыми важными составляющими профессии. Для педагога очень важно умение выслушать, сопереживать за успехи учеников, искать подходы к каждому.

Вместе с этим учителя активно используют в своей работе и цифровую составляющую. Ключевое значение такие навыки получили в этом году в период, когда школы вынужденно перешли в формат дистанционного образования. Это стало колоссальным вызовом для педагогов, учеников и их родителей. В короткие сроки вы смогли перестроить учебный процесс, помочь ребятам и их родителям адаптироваться в новых условиях и продолжить давать знания. Спасибо вам за это!

В ваш профессиональный праздник хочу вам пожелать здоровья, благополучия, уважения и любви ваших воспитанников! С Днем учителя!

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