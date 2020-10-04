Пять пьяных водителей поймали в Нижегородской области Фото: Архив "КП"

За прошедшие сутки полиция Нижегородской области отстранила от управления пять пьяных водителей. Об это сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Все пятеро были задержаны в разных частях Нижегородской области. Так, одного водителя поймали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, другого — в городе Кулебаки, остальных — в городе Павлово, в Сергачском и в Тоншаевском районах области. Как выяснилось в ходе разбирательств, каждых из пойманных пьяниц уже привлекался к административной ответственности и большинство из них по той же статье о вождении в нетрезвом виде, что и в этот раз.

Все водители были лишены водительских прав, а их машины помещены на штрафстоянки.

В отношении водителей по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ — управление автомобилем в нетрезвом виде. Статья предусматривает административную ответственность в виде лишения прав и штрафа в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечёт за собой куда более строгие меры.

Обязательно сообщайте в полицию, если Вы стали очевидцем вождения в пьяном виде или намерений нетрезвого человека сесть за руль.