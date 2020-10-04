В Каменках Богородского района благоустроили центральную площадь Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Благоустройство центральной площади в селе Каменки Богородского района области окончено. Работы по улучшению территории проводились в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Информацией об этом поделилась пресс-служба Нижегородской области.

— Приятно наблюдать, как территория сразу же стала местом притяжения людей. Перед началом благоустройства несколько раз проводились общественные обсуждения, где проект детально проанализировали и скорректировали с учётом всех предложений и пожеланий жителей. Именно такой подход к реализации нацпроекта позволил нам наиболее эффективно выполнить все задачи по созданию комфортной среды, — резюмировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На центральной площади села Каменки заасфальтировали пешеходные дорожки, установили детскую, спортивную и воркаут площадки. Помимо этого, смонтировали светильник, установили новые лавочки и урны, озеленили участок.

Средства на проведение этих работ в размере 11,5 млн рублей были выделены из федерального, областного и местного бюджетов.