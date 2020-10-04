Пропавшая в Нижнем Новгороде 11-летняя София Гусева найдена живой

Пропавшая вчера днём 11-летняя София Гусева найдена живой. Об этом сообщила поисково-спасательная группа "Рысь".

Девочка пропала вчера в районе часа дня. София ушла из дома на улице Даргомыжского и не вернулась. Информация об удачном завершении поисков поступила около 22 часов вечера. Где она находилась во время отсутствия пока не сообщается.

Напомним, что чуть больше недели назад в посёлке Неклюдово Нижегородской области пропала 9-летняя девочка. Но тогда поиски закончились трагедией — девочка была найдена убитой. 24 сентября она вышла из школьного автобуса на улице Чапаева. Камеры наблюдения зафиксировали, что её встретил мужчина, с которым она пошла добровольно. Это оказался бывший сожитель матери девочки. Домой третьеклассница так и не вернулась. Её мёртвое тело обнаружили через несколько часов на пустыре недалеко от автобусной остановки.

Убийца девочки оказался причастен ко второму убийству 46-летней женщины в тот же день.