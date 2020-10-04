201 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Нижегородской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксирован 201 новый заражённый COVID-19. Их общее число на 4 сентября в области превысило 33 тысячи: 33 176 человек подверглись заражению. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

Прискорбно сообщать, но от коронавируса за сутки скончались ещё 2 человека. От начала эпидемии по сегодняшний день количество смертей в Нижегородской области насчитывает 588 человек.

Новых излечившихся за 24 часа 50 человек. С начала пандемии по 4 октября суммарное число выздоровевших от коронавируса составляет теперь 28 709 человек.

А также напоминаем, что в автобусах Нижнего Новгорода на данный момент контролируется соблюдение масочного режима пассажирами. Режим повышенной готовности продолжает действовать в регионе. Если количество заражённых в сутки продолжит расти, то торговые центры города и области вновь ожидает закрытие.

Берегите своё здоровье и здоровье своих близких!