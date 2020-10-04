ФОТО: Комитет Госохотнадзора Нижегородской области В регионе увеличилась численность лося, косули и медведя

За последние годы в Нижегородской области возросла численность медведя, косули и лося — положительный результат был достигнут благодаря программе «Охрана животного мира Нижегородской области». Этим поделились в комитете по охране объектов животного мира Нижегородского региона.

Согласно сведениям Госохотнадзора, на настоящий момент в области насчитывается 16,4 тысяч особей лося, более 1300 особей косули и 1300 особей бурого медведя. Все эти показатели значительно возросли по сравнению с 2019 годом, где лосей было около 15,4 тысяч, косулей — около 963, а бурых медведей — 1100.

Программа «Охрана животного мира Нижегородской области» представляет собой комплекс мер. Например, проводятся биотехнические мероприятия: для лосей и зайцев выкладывают соль, для кабанов создаются подкормочные площадки, специальные кормовые поля засевают овсом. Программа реализуется с 2018 по 2020.

Но самое главное — охрана фауны нижегородского леса от браконьеров. Для этого введены специальные антибраконьерные группы.

Помочь животным может каждый, поддерживая чистоту в местах их обитания, развешивая кормушки для птиц, участвуя в экологических субботниках. Если животное попало в беду, сообщите по «Зелёному телефону»: 433−22−11.