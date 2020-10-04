Нижегородцам расскажут, как подать документы через «Работа в России»

С 5 по 25 октября по будням, с 9:00 до 18:00, для нижегородцев организуется горячая телефонная линия по вопросам занятости населения. С жителями пообщается управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также другие центры занятости региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Информацию об изменениях в работе службы занятости, об изменениях в законодательстве о занятости населения, а также о подаче документов через портал "Работа в России" — всё это подробно расскажут и пояснят сотрудники управления.

Телефон горячей линии: 8 (831) 234-07-27.

На официальном сайте службы занятости населения Нижегородской области размещены телефоны районных отделов и центров занятости.

Напомним, что положение на рынке труда в регионе контролируется на уровне губернатора Нижегородской области Глеба Никитина для своевременной стабилизации. В области разработан план мероприятий первостепенной важности для обеспечения стойкого развития экономики.