В нижегородском транспорте сократилось число людей без масок

В нижегородском транспорте появляется меньшее число людей без масок Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и полиция продолжают на ежедневной основе проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте города. За последнюю неделю было проверено уже более 250 транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Минтранс отмечает, что раньше 60% пассажиров в автобусе находились без масок. Сейчас этот показатель на уровне 20-30%.

— С людьми, пренебрегающими правилами эпидемиологической безопасности, проводятся разъяснительные беседы. По нашим наблюдениям, спустя примерно час после начала проверки уже подъезжали автобусы, где все пассажиры были в средствах индивидуальной защиты, — поделился исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артём Бафанов.

Начинаются проверочные обходы в утренний час пик. Напомним, что перевозчики имеют право отказать пассажиру в предоставлении услуги, если на нём нет маски.