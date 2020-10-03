4 октября освятят икону князя Георгия Всеволодовича в Нижнем Новгороде

4 октября в 13:00 пройдёт освящение иконы святого благоверного князя Георгия Всеволодовича — основателя Нижнего Новгорода — на площади Минина и Пожарского. Церемония запланирована как часть подготовки к 800-летию города. Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородской епархии.

Чин освящения проведёт митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. После чего святой образ установят на Дмитриевской башне кремля — главной башне крепости, которая также является и одним из символов города. В прежние времена икона находилась прямо над воротами башни вплоть до революций XX века. Теперь же идея её воссоздания связана со стремлением восстановить утраченные святыни Нижегородского Кремля к юбилею города.

Напомним, что по случаю освящения и установки иконы 4 октября будет временно перекрыто движение по двум полосам на площади Минина и Пожарского.