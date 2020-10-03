Нижегородский художник Артём Филатов вошёл в топ-50

Международное издание «The Art Newspaper Russia» составило рейтинг самых перспективных российских художников. Экспертами и жюри отобраны 50 человек в возрасте до 35 лет. Нижегородский художник Артём Филатов вошёл в список представителей молодого искусства страны. По мнению организаторов, он является одним из самых известных деятелей арт-сцены Нижнего Новгорода. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства региона.

– Честно говоря, это не первый раз, когда я попадаю в списки, поэтому нейтрально к этому отношусь. Конечно, приятно, что в рейтинге есть хотя бы один нижегородский художник, – поделился Артём Филатов.

Напомним историю нижегородского творца. Артём Филатов прославился проектом «Сад имени» – это общественный мемориальный комплекс при частном нижегородском крематории. Задумывался он как функционирующий ботанический сад, концепция которого дополнена звуковой инсталляцией. В 2019 Артём Филатов создал арт-пространство в соавторстве с Алексеем Корси.