Больница Дзержинска выплатит компенсацию за отказ в госпитализации Фото: Елена КОВАЛЕНКО

По решению городского суда Дзержинска больница скорой медицинской помощи города обязана будет выплатить моральный ущерб пациентке, которой было отказано в госпитализации. Этой информацией поделилась объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Компенсация установлена в размере 450 тысяч рублей. 400 тысяч из них будут выплачены за моральный вред, оставшиеся 50 – компенсация за судебные расходы.

Напомним, что в последнее время в Нижнем Новгороде всё более пристальное внимание уделяется здравоохранению. И всё из-за роста заболеваемости коронавирусом. Накануне Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как протекает подготовка ко второй волне коронавируса осенью 2020. Особое внимание сейчас уделяется больницам. Со слов главы регионального Миндзрава, Нижний Новгород отстаёт от Москвы по заболеваемости примерно на две недели. Каждый день сейчас очень ценен и структуры готовятся к основному удару.