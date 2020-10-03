199 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Нижегородской области зарегистрировано 199 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заражённых коронавирусом на 3 сентября в регионе составляет 32 975. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

С сожалением сообщаем, что от вируса в регионе за минувшие сутки скончались 3 человека. От начала эпидемии по сегодняшний день количество смертей в Нижегородской области насчитывает 586 человек.

Из хороших новостей: за сутки окончательно излечились 75 нижегородцев. С начала пандемии на 3 октября суммарное число выздоровевших от коронавируса составляет теперь 28 659 человек.

А также напоминаем, что в нижегородских автобусах на данный момент контролируется ношение масок пассажирами. Режим повышенной готовности продолжает действовать в регионе. Если количество заражённых в сутки продолжит расти, то торговые центры города и области вновь ожидает закрытие.

Берегите своё здоровье и здоровье своих близких!