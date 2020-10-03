Масштабное экологическое тестирование состоялось в России

Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» прошла 2 октября в московском ботаническом саду «Аптекарский огород», участниками которой стали 120 человек, включая самих экзаменаторов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В числе тех, кто зачитывал вопросы участникам, были министры, депутаты и даже опытный телеведущий и профессор МГУ Николай Дроздов.

– Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования, – прокомментировал событие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. – Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян.

А также министр дал обещание ответить самому на вопросы «ЭкоТолка» вместе с остальными сотрудниками Минприроды России.

Серьёзность проведения акции подчеркнул Вячеслав Фетисов, отметив, что «настало время восстанавливаться и дать природе шанс». Спикер «Росатом» Андрей Лебедев обратил особое внимание на важность осознанного производства и потребления, а также внедрения самых передовых технологий.