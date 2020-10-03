Картофель, морковь и курица подешевели в Нижегородской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, что в Нижегородской области подешевели картофель, куриное мясо и морковь. Информация об этом поступила от министерства экономического развития и инвестиций региона, которые, в свою очередь, ссылаются на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 21 по 27 сентября этого года в Нижегородском регионе морковь подешевела на 5% , на 4% упала средняя цена на картофель, а на 0,4% – на куриное мясо.

Вместе с тем, с 21 сентября в Нижегородской области снизились средние цены на капусту, репчатый лук и яблоки.

Увеличение же цен при этом произошло на пшеничную муку высшего сорта, на сахар и на подсолнечное масло.

А также напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указал на необходимость обязательного усиление контроля за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными. А также утвердил, что необоснованное завышение цен в регионе недопустимо.