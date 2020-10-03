В Нижнем Новгороде пройдут online Ярмарки вакансий

8, 15 и 22 октября в нижегородском Центре занятости населения пройдут online ярмарки вакансий. Благодаря этим ярмаркам нижегородцы смогут прямо из дома, через интеренет, пообщаться напрямую с представителями кадровых служб крупнейших работодателей города. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В режиме online, в ходе ярмарки, узнать можно будет всё необходимое об открытых вакансиях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы; задать вопросы HR-специалистам напрямую или в чате, а также сразу отправить своё электронное резюме. Специалисты центра занятости помогут в поиске работы, расскажут о положении на рынке труда, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных, услугах службы занятости, ознакомят с открытыми вакансиями. Посетившие ярмарку пройдут собеседования с работодателями, научатся составлять конкурентоспособное резюме, а также получат консультации от юристов.

Для участия в online ярмарке вакансий Вам нужно зайти в Zoom с любого устройства, зарегистрироваться и выбрать предприятие, чтобы пройти собеседование с работодателем.

с 9 по 22 октября в том же формате ярмарки вакансий ожидают Большемурашкинский, Кстовский, Павловский, Шатковский районы и город Шахунью.