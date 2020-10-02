В Зеленом городе высадили 800 деревьев

В Зеленом городе сегодня посадили 800 деревьев. Это станет своеобразным подарком к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- День города – это праздник, прежде всего, для жителей, - уверен заместитель директора департамента благоустройства Нижнего Новгорода Алексей Краснов. – И это прекрасно, что они сами проявляют инициативу в благоустройстве города. Администрация города выделила территорию в Зеленом городе, являющуюся памятником природы областного значения. Там будут высажены сотни лиственниц.

Он напомнил, что именно лиственница является символом России. Это хвойное морозоустойчивое растение.

К слову, инициатором экологической инициативы выступила нижегородка Анна Копырина. За помощью она обратилась в экоорганизацию «Изменим Мир». Тем временем в МКУ "Нижегородское городское лесничество" заверили, что будут тщательно следить за саженцами. Они сделают все, чтобы они прижились.