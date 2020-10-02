554 квартиры предоставят сиротам в Нижегородском регионе

С начала этого года на 2 октября в Нижегородской области приобрели 554 квартиры для детей-сирот. 16 из них – за последнюю неделю. Общее число сравнительно больше, чем за тот же период прошлого года. В 2019 сумма составила 471 жилое помещение. Этой информацией поделилась пресс-служба правительства Нижегородского региона.

– Министерство социальной политики региона приобретает квартиры для детей-сирот в черте Нижнего Новгорода. На сегодняшний день приобретено 122 жилых помещения, контракты на ещё 4 квартиры в стадии заключения, – рассказал заместитель министра социальной политики региона Александр Бовин.

Также 25 и 30 сентября объявлены аукционы на покупку 15 жилых помещений на вторичном рынке жилья. В министерстве добавили, что площадь квартиры в жилом доме, введённом в эксплуатацию не ранее 1970 года, должна быть не меньше 30 кв. м без учёта лоджий и балконов. А также соответствовать всем необходимым требованиям благоустроенного жилья.