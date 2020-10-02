Ленинскую библиотеку в Нижнем Новгороде ждёт ремонт Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонтно-реставрационные работы начнутся в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина в этом октябре. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Библиотека имени Ленина – старейшая в Нижнем Новгороде. В 2021 году ей исполнится 160 лет. Ремонт и реставрация двух зданий библиотеки станут важной ступенью её развития. Эти здания являются объектами культурного наследия. Средства на это выделены из федерального бюджета в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, – отметил Глеб Никитин.

Учреждение продолжит принимать читателей в штатном режиме и во время реконструкции.

– В последние годы всё острее ощущалась необходимость в реставрации и модернизации библиотечного пространства. Оно необходимо как культурно-информационный центр современного уровня, система хранения, систематизации и предоставления информации, соответствующей развитию цифровых информационных технологий. Помимо этого, в 2021 году преобразование ждёт и внутренний двор библиотеки в современное общественное культурное пространство, где будут проходить концерты, книжные ярмарки, фестивали и встречи с известными людьми, – пояснила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.