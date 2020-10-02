В Верхних Печёрах появилась первая воркаут-площадка Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Первую воркаут-площадку установили в Верхних Печёрах на улице Лопатина дом 2/1. Предварительно у дома снесли старые гаражи, сделали новые дорожки и детские площадки, установили новые фонари и скамейки – в конечном счёте, провели полноценное благоустройство территории двора. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

– Получилось, что мы комплексно обустроили двор сразу по двум нацпроектам: «Жильё и городская среда» и «Демография», – подвёл итоги глава администрации Нижегородского района Александр Вовненко.

А также подчеркнул, что решения по благоустройству принимались совместно с местными жителями и для их удобства. Теперь на площадке смогут заниматься не только жители района, но и будут проводиться уроки физкультуры для школьников.

– Площадка востребована, здесь постоянно собираются жители с детьми, – сообщил депутат Заксобрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

– Сегодня такие площадки есть в каждом районе Нижнего Новгорода. Это уже девятая. Площадка предназначена, в том числе, для сдачи норм ГТО, пользоваться ей могут как дети, так и взрослые, – заметил директор городского департамента физкультуры и спорта Юрий Звездин.

Глава района Александр Вовненко напомнил, что другая такая площадка появится на улице Верхнепёчерской дом 7к1. Работы там уже завершаются.