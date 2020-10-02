4 октября ограничат движение на площади Минина

4 октября ограничат движение на пл. Минина и Пожарского

В воскресенье, 4 октября, на пл. Минина и Пожарского временно ограничат движение транспорта по двум полосам. Эта информация поступила от администрации Нижнего Новгорода.

На 13:00 запланирована установка на главную башню Нижегородского Кремля мозаичной иконы основателя города Георгия Всеволодовича с целью воссоздания утраченных святынь Нижегородского Кремля к 800-летию города.

С 12:00 до 14:00 на площади Минина и Пожарского по двум полосам временно будет перекрыто движение транспорта. Специалисты городского департамента транспорта просят водителей сохранять предельную внимательность и следить за дорожными указателями.

Напомним, что по причине строительства транспортной развязки с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года перекрыто движение транспорта по улице Циолковского. А также с 1 по 15 октября 2020 года остановят движение транспорта по улице Витебской между домами №33 и №54.