Разумовский уходит с поста главврача больницы № 13 в Нижнем Новгороде

Главный врач городской клинической больницы № 13 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Александр Разумовский покидает свой пост. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

- Александр Васильевич Разумовский написал заявление по собственному желанию, - сообщили в Минздраве. – После ухода с поста главного врача он возглавит медицинский совет «Городской клинической больницы № 13 Автозаводского района.

Напомним, Александр Васильевич Разумовский окончил Горьковский медицинский институт имени Кирова, является доктором медицинских наук. В 1983 году становится руководителем Горьковского НИИ травматологии и ортопедии. С 2001 года являлся главным врачом больницы № 13. Заслуженный врач Российской Федерации.

С 27 июня 2019 года является депутатом Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва. До этого был депутатом думы Нижнего Новгорода.