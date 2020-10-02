Гранты до 20 миллионов рублей могут получить нижегородские разработчики

Нижегородские инновационные проекты могут получить гранты до 20 миллионов рублей на конкурсе «Коммерциализация-2020». Он проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Региональное представительство Фонда содействия инновациям работает в Нижегородской области очень активно, - пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. - Регион стабильно входит в ТОП-5 в стране по уровню финансирования Фондом стартапов в сфере цифровых технологий.

По данным правительства, за период с 2015 года 220 нижегородских компаний получили государственную поддержку на сумму более 1 миллиарда рублей.

Как сообщается, обязательным условием участия в конкурсе является вложение в проект собственных или привлеченных средств. Размер вклада должен соответствовать сумме запрашиваемой поддержки.