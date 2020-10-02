191 новый больной коронавирусом выявлен в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе был выявлен 191 новый случай заражения. Таким образом, общее число зараженных достигло 32 776 человек. Таковы данные регионального управления Роспотребнадзора.

- Сейчас 2,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. – Еще около 1,3 тысячи человек находятся в больницах. В обсерваторы помещены 18 человек.

К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки из нижегородских больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 219 человек. В результате, общее число выздоровевших достигло 28 544 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Однако в последнее время региональные власти заговорили об ужесточении масочного режима.

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