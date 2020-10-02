В 32 нижегородских школах введен карантин по коронавирусу

В Нижегородской области продолжают действовать ограничения в образовательных учреждениях, введенные из-за коронавируса. По данным на 1 октября, карантин введен в 49 классах 32 школ Нижегородской области. Такие данные привел региональный министр образования Сергей Злобин на своей странице в Инстаграм.

- Ограничения введены в школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы и других районов области, - отметил Сергей Злобин. – Также ограничения введены в 29 группах в 26 детских садах Нижнего Новгорода, Бора, Сарова и других муниципальных округов. Остаются закрытыми на карантин по коронавирусу две группы в двух учреждениях среднего профессионального образования и одна группа в вузе.

А вот уровень заболеваемости ОРВИ продолжает снижаться. По данным на 1 октября, на карантине из-за ОРВИ остаются 120 классов в 35 школах Нижегородской области. 97 из них расположены на территории самого Нижнего Новгорода. Три школы в области закрыты на карантин по ОРВИ полностью. Речь идет о школах в Вознесенском, Кстовском районах и Нижегородском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Однако в последнее время наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

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