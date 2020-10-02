Глеб Никитин посетил техно-арт-выставку «Инжиниринг как искусство» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Техно-арт-выставку «Инжиниринг как искусство», которая проходит в нижегородском Арсенале, посетил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Она приурочена к 75-летию атомной промышленности и проходит с 25 сентября по 4 октября. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородского региона.

- Здорово, когда промышленность и наука становятся источником вдохновения. Создание атомной отрасли само по себе было творческим процессом. Над этим работали очень яркие и неординарные люди, способные заглянуть в будущее и раздвинуть границы наших представлений о мире. Такие же задачи ставит перед собой и современное искусство. Приглашаю нижегородцев посетить выставку. Обязательно стоит увидеть техно-арт-хронометр «Опережая время», установленный прямо перед зданием Арсенала, - отметил Глеб Никитин.

А также добавил, что значение атомной отрасли в прошлом и настоящем региона обязательно отразится на городском пространстве города. К примеру, в процессе реконструкции площади Свободы в Нижнем Новгороде, планируется установить монумент «Героям атомного проекта».