«Спорт-Fest 2020» пройдёт 3 октября в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В программе спортивного фестиваля, который пройдёт в Нижнем Новгороде 3 октября на площадке "Спорт Порт", заготовлено множество выступлений и мастер-классов. В частности, выступления футбольных фристайлеров, черлидеров, скейтбордистов и мотофристайлеров. Любой желающий может поучаствовать в профессиональных мастер-классах по футболу, флорболу, баскетболу, регби и скейтбордингу. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Более того, запланировано несколько открытых тренировок по флорболу, стритболу 3x3 и регби, а рекордсменка России по владению обручем (хулахуп) проведёт с гостями профессиональный мастер-класс по владению обручем. Ярким событием фестиваля станет показательный поединок представителей федерации тайского бокса. К празднику подготовлена музыкальная программа - для гостей выступят нижегородские музыкальные коллективы «Kuzkiny Deti», «BrassBurgers», «BWD-show». Кроме того, посетителей ждёт зажигательное барабанное шоу. На протяжении всего мероприятия можно будет выиграть призы и сделать яркие фотографии в фотозоне.

Также напомним, что участникам необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты.