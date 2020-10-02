Глеб Никитин поздравил с юбилеем создания профтехнического образования

— Система профессионального образования прошла долгий путь. За эти годы в школах ФЗО, ремесленных училищах, профессионально-технических училищах, колледжах и техникумах получили путёвку в трудовую жизнь миллионы граждан нашей страны. С профессиональным образованием связано несколько поколений, каждое из которых внесло свой весомый вклад в успехи и достижения экономики России, — подчеркнул значимость профтехнического образования губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С его слов, сегодня основной целью профессионального образования по-прежнему остаётся подготовка квалифицированных кадров для реального сектора экономики. Цель, исполняемая уже 80 лет подряд. На сегодняшний день, по всему Нижегородскому региону работают 75 колледжей и техникумов. Они представляют собой современный тип многоуровневого, полифукционального, многопрофильного учебного заведения. А их выпускники, в свою очередь, всегда востребованы на рынке труда и готовы к постоянному профессиональному развитию. Выпускники колледжей и техникумов трудятся в самых разных отраслях и добиваются успеха везде.

— Мне хочется поблагодарить всех работников сферы и ветеранов за труд на благо страны и региона! Пусть удастся реализовать все намеченные планы! — добавил к своему поздравлению Глеб Никитин.