Нижегородец получил 17 лет за расстрел жены и пасынка Фото: СУ СКР по Нижегородской области

К 17 годам в колонии строгого режима приговорили 63-летнего жителя Нижегородской области за расстрел жены и пасынка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- Следствием и судом установлено, что днем 14 января в доме в деревне Озерки Арзамасского района вспыхнула семейная ссора, - рассказали нижегородские следователи. – В разгар ссоры мужчина достал охотничье ружье и выстрелил сначала в 28-летнего пасынка, а потом в 46-летнюю бывшую жену. От полученных ранений оба скончались на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью». В тот же день мужчина был задержан по горячим следам.

В ходе предварительного расследования он признал свою вину в содеянном.

- Поводом для убийства послужили имущественные споры бывших супругов, - рассказали в ведомстве. – На этой почве между ними и возникли неприязненные отношения.

В ходе судебного заседания суд признал мужчину виновным в совершении этого преступления.

Решением суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колони строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.