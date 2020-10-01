В 24 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 32 585 человек, из них 16 118 проживают в Нижнем Новгороде, 16 467 – в районах и городских округах Нижегородской области.
Самыми зараженными территориями в Нижегородской области на данный момент являются Дзержинск (2 854 человека) и Павловский район (1 516 человек). Следом идёт Бор (1 125 человек) и Богородский район (822 человека).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Большемурашкинском районе (26 человек) и Сокольском районе (35 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 3 822
Ленинский – 2 593
Канавинский – 2 025
Советский – 1 938
Московский – 1 689
Сормовский – 1 639
Нижегородский – 1 302
Приокский – 1 110
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