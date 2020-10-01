Нижегородцам запретили есть на рабочих местах

В настоящее время в регионе отмечается период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том числе новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко выступила с основными требованиями к условиям труда, которые сейчас должны соблюдаться.

Так, чтобы избежать большого скопления людей на входе, работодатель должен организовать приход сотрудников с разрывом по времени в 5–10 минут. Кроме того, сотрудники должны иметь возможность социально дистанцироваться друг от друга на 1,5 – 2 метра на рабочих местах.

- Люди должны принимать пищу не на рабочем месте, а в специально отведенной для этого комнате, где есть условия по обработке, мытью рук и разогреву себе пищи, чтобы это было гигиенично, - подчеркнула Наталия Кучеренко.

Руководители предприятий и организаций должны позаботиться о вакцинации работников против гриппа, а также, если позволяют возможности, организовать перевозку сотрудников до места работы и обратно до дома.

Наталья Кучеренко отметила, что соблюдение этих мероприятий позволит снизить эпидемиологические риски заражения на работе и предотвратит дальнейшее их закрытие на карантин.

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