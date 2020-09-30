Сообщения о введении режима самоизоляции в Нижегородской области оказались фейком

В Нижнем Новгороде заметили специальный автомобиль со звуковыми предупреждениями о введении в Нижегородской области режима самоизоляции. Эти сообщения являются фейком. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

-Эта информация не соответствует действительности, сообщение о введении режима самоизоляции является фейком, - отметили в ведомстве. - Департамент региональной безопасности просит нижегородцев сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры эпидемиологической безопасности.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. За последние сутки в регионе было выявлено 175 новых случаев заражения.

В связи с этим в региональном управлении Роспотребнадзора рекомендуют особенно внимательно отнестись к соблюдению эпидемиологических требований – соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. Возвращаясь с улицы, руки нужно тщательно мыть с мылом.

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