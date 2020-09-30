Почётный ветеран Нижнего Новгорода Наталья Курепина отметила 90-летний юбилей. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Почётный ветеран Нижнего Новгорода Наталья Курепина отметила свой 90-летний юбилей. Наталья Юрьевна вместе со своей семьей была эвакуирована в наш город за год до окончания Великой Отечественной войны, и с тех пор живёт здесь. Об этом сообщает администрация города.

Наталья Курепина родилась в Ленинграде и всю блокаду с мамой и сестрой провела в оккупированном городе.

- Мама рассказывала нам с сестрой, что мы ей очень помогали и давали силы пережить то страшное время. Бывало, спросит нас: «Вы голодные?», а мы с сестрой переглядываемся и головами машем: «Нет!», и сразу у всех улыбки на лицах. Так и поддерживали друг друга, - поделилась воспоминаниями о военном времени юбилярша.

Затем семью Курепиных эвакуировали в Горьковскую область. Здесь Наталья Юрьевна закончила архитектурный институт и работала в учреждениях архитектуры, работая над обликом города. За свою жизнь она занимала пост главного архитектора Сормовского и Нижегородского районов.

После ухода на заслуженный отдых активно включилась в общественную жизнь города: сначала была заместителем руководителя, а с 2005 года стала руководителем нижегородской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

В свой 90-ый день рождения ветеран получил поздравления не только от семьи, но и от городских властей. Как рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, юбилярше вручили Благодарность главы города, а также пожелали здоровья и долгих лет жизни.

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