Благоустроенный центральный парк открыли в рабочем поселке Тонкино Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В рабочем поселке Тонкино Нижегородской области состоялось торжественное открытие центрального парка. Благоустройство на объекте проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и Нижегородской области.

Подрядной организацией на территории парка была произведена укладка дорожно-тропиночной сети, установка нового освещения, лавочек и урн. Кроме того, в парке было организовано место проведения массовых мероприятий и высажены туи.

Финансирование на преображение общественного пространства составило сумму в 3,1 миллиона рублей.

Отметим, что в следующем году в центральном парке планируется второй этап благоустройства.

Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году в Нижегородской области было благоустроено 74 общественных пространства и 74 дворовые территории.

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