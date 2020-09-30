В Нижнем Новгороде обсудили воздействие работ по благоустройству парка «Швейцария». Фото: администрация Нижнего Новгорода

Круглый стол, посвященный сохранению животного мира парка «Швейцария», прошёл в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация города.

В ходе обсуждений стало известно, что благоустройство парка «Швейцария» не наносит ущерба охраняемым видам флоры и фауны, которые там обитают. В исследовании воздействия работ по благоустройству территории приняли участие авторитетные ученые из числа зоологов, орнитологов, биологов и экологов.

Подрядчику выдали необходимые рекомендации по организации благоустройства. Так, специалисты посоветовали завершить прокладку инженерных коммуникаций до наступления весны, чтобы не нарушить пробуждение флоры и фауны парка, а также сократить время на засыпку траншей.

Представители попечительского совета парка предложили обустраивать в парке кормушки и места гнездования для птиц и белок, производить посадку живых изгородей, организовать тщательный санитарный и фитоконтроль саженцев, которые будут высаживаться весной, чтобы не занести в парк болезни растений.

Эксперты договорились, что изучат ассортиментную ведомость деревьев и кустарников под будущую посадку и дадут рекомендации по видам и местам высадки. Кроме этого, было рекомендовано проверить новые условия содержания животных бывшего зоопарка «Мишутка». В настоящее время они перевезены в Балахну.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!