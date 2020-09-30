Новое медицинское оборудование за 13 млн рублей получила ЦРБ в Дивеево. Фото: Министерство здравоохранения Нижегородской области.

Новое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму более 13 миллионов рублей получила центральная районная больница им. академика Н.Н. Блохина в Дивееево. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Нижегородской области.

- Помню, как посещал Дивеевскую ЦРБ в 2018 году. Тогда медучреждение с практически домашней атмосферой произвело очень приятное впечатление, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За счет федерального и областного бюджетов в медучреждение были закуплены портативный ультразвуковой аппарат экспертного класса, щелевая лампа «Зенит ЛС 01» для офтальмологических процедур, а также цифровой рентгенографический аппарат.

Для Дивеевской больницы высокотехнологичное оснащение — новый этап в работе, учитывая, что новое оборудование не закупалось уже много лет.

- Мы впервые получили полностью цифровой ультразвуковой аппарат экспертного класса и заменили рентгенографический аппарат, работавший с 2011 года. Новое оборудование улучшит качество оказываемой медицинской помощи нашим маленьким пациентам, - отметил главный врач Дивеевской ЦРБ Вячеслав Сурусин.

Закупка современного оснащения для ЦРБ проходила в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение».

До конца 2020 года в больницу также поступят тонометр и 12-канальный электрокардиограф с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах.

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