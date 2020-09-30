Бронзовые медали завоевала нижегородская сборная бадминтонистов на чемпионате России. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Нижегородская сборная бадминтонистов завоевала бронзу на чемпионате России. Об этом сообщают в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в соревновании приняли участие 120 спортсменов из 12 регионов страны, а само мероприятие проходило в ФОКе «Арена» в городе Гатчина Ленинградской области в период с 27 по 29 сентября 2020 года.

Так, сборная Нижегородской области заняла третье место на чемпионате России. Первыми оказались ребята из Москвы, а второе место завоевали спортсмены из Республики Татарстан.

- Хочу поблагодарить ребят за их упорство и желание победить, за 7 лет мы впервые стали призерами командных соревнований, - подчеркнул президент региональной федерации бадминтона Александр Иванов.

В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией соревнования прошли без зрителей.

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