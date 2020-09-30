Автокинотеатр заработает на парковке стадиона «Нижний Новгород» 2 октября

Бесплатный автокинотеатр на 150 машин заработает на парковке стадиона «Нижний Новгород». Просмотр фильмов будет организован в вечернее время в период с 2 по 18 октября 2020 года. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

По своей сути автокинотеатр - это парковка автомобилей, перед которыми расположен большой экран. Зрители сидят в собственных машинах и смотрят фильм. Звук к нему ловится на специальной FM-частоте через радиоприемник автомобиля.

Здесь планируют показывать фильмы самых разных жанров и направлений. Это будут не премьеры, как в обычных кинотеатрах, а известные, полюбившиеся многим картины. Так, зрителям покажут азиатский фильм «Магазинные воришки» и оскароносную остросоциальную картину «Зелёная книга».

Стоит обратить внимание, что на территории автокинотеатра будет действовать фудкорт с безопасной доставкой еды прямо до машины.

Подробную информацию о сеансах и расписании можно узнать на сайте.

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