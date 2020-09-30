Дополнительные рейсы в Сочи запустили из Стригино

Международный аэропорт Стригино открывает дополнительные прямые рейсы в Сочи. Их начинает авиакомпания «ИрАэро» на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского международного аэропорта Стригино.

Новый авиаперевозчик планирует совершать полёты дважды в неделю: отправление по субботам в 04:30, по вторникам – в 19:00. Первый рейс на черноморский курорт был совершен во вторник, 29 сентября 2020 года.

Перелет из Нижнего Новгорода в Сочи будет занимать у пассажиров 2 часа 20 минут.

Отметим, что теперь прямые регулярные авиарейсы между Нижним Новгородом и Сочи будут выполнять четыре авиакомпании.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании.

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