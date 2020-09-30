В Большом Козино продолжается строительство нового Дома Культуры Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый Дом культуры строится в рабочем поселке Большое Козино Балахнинского района. На его создание направлено около 88 миллионов рублей. Сейчас завершаются работы по возведению фундамента. Об этом сообщил министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев.

Здание будет представлять собой современный и многофункциональный центр культуры, который станет местом для проведения культурно-массовых мероприятий. В ДК будут располагаться танцевальный зал, художественные и вокально-хоровые студии, а также другие помещения для творческих занятий.

- Дом культуры станет настоящим подарком для жителей поселка, так как старый находится уже в неудовлетворительном состоянии, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас рабочие занимаются устройством наружных сетей и осуществляют подготовку к монтажу первого этажа здания

Строительство ведется в графике. Сдача объекта запланирована на второй квартал 2021 года.

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