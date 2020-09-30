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Политика

Галина Клочкова: «Самое очевидное изменение, происходящее сегодня в Нижегородской области, - это улучшение дорожной инфраструктуры»

Депутат ЗСНО отметила, что один из показателей работы губернатора - устойчивый поток средств из федерального бюджета
Кристина БЕРБАСОВА
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Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор частного общеобразовательного учреждения «Школа им. М.В. Ломоносова» Галина Клочкова подвела промежуточные итоги деятельности Глеба Никитина в должности губернатора.

- Три года работы Глеба Никитина на посту главы Нижегородской области прошли быстро. Мы часто слышим, что требуется время, чтобы вникнуть в ситуацию. И ощущение такое, что губернатору это вполне удалось, — положение дел в регионе ему давно понятно. Самые очевидные изменения, происходящие сегодня в Нижегородской области, - это улучшение дорожной инфраструктуры. Качество и скорость выполнения работ здесь не вызывают сомнений.

Для меня важный показатель работы Никитина – наличие достаточного количества инвестиций и устойчивый поток средств из федерального бюджета, причем настолько большой, что его сложно быстро и качественно использовать, воплощая в жизнь идеи развития области. Все-таки нижегородский темп жизни заметно отличается от московского.

Менее заметны изменения в социальной сфере. Я как представитель сферы образования могу сказать, что запустить маховик быстрого введения новых школ и детских садов удается с трудом. Но мы постепенно набираем темп.

Самое важное, что хотелось бы отметить из произошедшего за эти три года, - это формирование некого нового, молодого и задорного слоя населения. Это совсем не то, что мы привыкли называть элитами, но это люди, которым нравится драйв и темп, демократичная манера общения и скорость принятия решений. Я еще лет десять назад говорила о том, что Нижний Новгород - это молодежный город. Похоже, подтверждение этих слов мы сейчас и наблюдаем.

Мы долго говорили о необходимости выстраивать гражданское общество. Оно указами исполнительной власти не выстраивается. Важно, чтобы люди активно включались в жизнь города. Если же этого движения нет, то все принятые решения могут застревать на уровне исполнительной власти. А если есть довольно плотный слой неравнодушных граждан, захваченных идеей волонтерства или другими новыми идеями, то они совместно с властью способны довольно быстро и эффективно решать имеющиеся в городе проблемы. Сегодня очень много молодых людей готовы принимать участие в происходящих изменениях. Все, что сегодня создается в регионе, – для них, и мы не можем построить будущее без обсуждения с ними.

Этот процесс запущен и он работает. Пусть он не так очевиден в повседневной жизни, потому что есть еще немало требующих решения проблем бытового характера, проблем с ветхим фондом, с изношенными сетями и так далее. Но параллельно с этим в обществе развивается настроение, которое характеризуется вдохновением, жаждой новых культурных событий, есть возможности общаться с интересными людьми, которые все чаще приезжают в Нижний Новгород. Это дает драйв тем из наших земляков, которые раньше не находили привлекательной идею остаться жить и работать в регионе.

Известная жесткость и последовательность власти в соответствующих необходимых изменениях условий жизни в Нижегородской области нужна – и она проявляется самим губернатором. Но изменения эти происходят не быстро, так же, как не быстро формируется и общее настроение нижегородского общества, - подытожила Галина Клочкова.

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