В Богородском районе Нижегородской области отремонтировали почти 7 км дороги Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Благодаря участию региона в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Богородском районе отремонтировали 6,9 километра участка дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В ходе проверки специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области отметили, что работы, проведенные подрядчиком, соответствуют требованиям ГОСТ и СНИП.

Подрядной организацией была проведена работа по снятию старого асфальтобетонного покрытия, а также укладке нового асфальта и нанесению горизонтальной разметки со светоотражающими элементами. Кроме того, на участке провели укрепление обочин.

Реализация проекта по госконтракту составила 25,7 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!