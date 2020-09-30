В Нижнем Новгороде продолжаются ограничения в движении

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода стало известно, что в период с 1 по 15 октября 2020 года остановят движение транспорта по улице Витебской между домами №33 и №54.

Произойдет это в связи с ремонтно-восстановительными работами на теплосетях.

Кроме того, продлены сроки ограничения движения транспорта на участке дороги напротив дома №27 по улице Максима Горького.

Там не успели в срок завершить ремонтно-восстановительные работы по прокладке водопровода по улице 3-я Ямская. Так, ограничение будет действовать до 23:59 11 октября.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, что по причине строительства транспортной развязки с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года перекрыто движение транспорта по улице Циолковского.

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