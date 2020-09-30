Главу Нижнего Новгорода выберут 21 октября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Главу Нижнего Новгорода выберут 21 октября 2020 года. Соответствующее решение было принято депутатами на прошедшем заседании городской Думы.

- Начало конкурса назначено на 10:00 21 октября, - говорится в сообщении. – Подать документы претенденты могут по 14 октября включительно. Сделать это можно по адресу

Нижегородский кремль, корпус 5, кабинет № 320.

Как сообщается, в этом году изменятся правила проведения конкурса. В частности, лишаются права участия в конкурсе лица, осужденные за преступления средней тяжести, до истечения пяти лет со дня погашения или снятия судимости. Также участник конкурса должен предоставить сведения о своих доходах, доходах своей супруги и несовершеннолетних детей за предшествующий год, а об имуществе – по состоянию на предшествующий месяц.

Эти изменения внесены с целью приведения муниципальных актов в соответствие с областным и федеральным законодательством.

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