Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 24 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 24 муниципалитетах.

По полученной информации на 30 сентября 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 32 399 человек, из них 16 030 проживают в Нижнем Новгороде, 16 369 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 837) и Павловском районе (1 513). Следом идёт город Бор — зараженных 1 122 человека, и 820 жителей Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 3 805

Ленинский – 2580

Канавинский – 2016

Советский – 1912

Московский – 1681

Сормовский – 1636

Нижегородский – 1294

Приокский – 1106

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