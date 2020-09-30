Нижегородский детский омбудсмен и министр образования заключили между собой соглашение

29 сентября 2020 года состоялось подписание соглашения о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Документ был подписан региональным Уполномоченным по правам ребенка Маргаритой Ушаковой и министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергеем Злобиным.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, подписанное соглашение будет содействовать взаимной разработке и проведению мероприятий по правовому информированию в части соблюдения прав детей

В рамках сотрудничества будет проводиться освещение в части соблюдения прав детей, обмен информацией о выявленных в отношении несовершеннолетних нарушений. Кроме того, будут организовываться совместные выездные проверки воспитательной работы в детских домах-интернатах.

По словам Маргариты Ушаковой, сотрудничество не означает только проведение профилактической работы, но и совместную деятельность в случае нарушения прав ребёнка.

- За каждой подобной грустной историей - чья-то жизнь, судьба. И чем больше взрослых будет участвовать в воссоздании комфортных условий для развития и взросления маленького человека, тем лучше, — сказала Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области.

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